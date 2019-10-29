ويليامز تطلع ميلاد على مستجدات “مؤتمر برلين”

التقت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، بوزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق الدكتور طاهر ميلاد، الثلاثاء، وأطلعته على آخر التطورات بشأن “مؤتمر برلين”، كما بحث معه التركيز على اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي.

وقالت البعثة بحسابها الرسمي في “تويتر” إن ويليامز وميلاد ناقشا في الاجتماع تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والوزارة لتمكين المجالس البلدية في ليبيا.

من جهتها قالت وزارة الحكم المحلي في بيان إن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل التعاون مع الوزارة لدعم اللامركزية والانتخابات بالبلديات وغيرها من المواضيع التي تمس المواطن بشكل يومي.

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