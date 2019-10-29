السراج يدشن الجيل الخامس لشبكة الاتصال فائق السرعة

أعطى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الثلاثاء، تعليمات ببدء إشارة 5G إيذانا بتدشين الجيل الخامس من شبكة الاتصال فائق السرعة، التي تنفذه شركة المدار الجديد،

وقالت الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «عملية التدشين كانت ناجحة».

وقال السراج إن «تدشين خدمة الجيل الخامس ، يشكل طريقا يصل بالبلاد إلى مرحلة متطورة من التدفق السلس والمستمر للمعلومات»، واصفا ذلك بأنه « قفزة نوعية، تهدف الى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات».

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وأشار إلى أن «حكومة الوفاق رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تمضي قدما في مسارات التنمية، والعمل على تحسين ظروف المعيشة للمواطن».

حضر الاحتفال رئيس مجلس إدارة الشركة دكتور فيصل قرقاب، ورئيس مجلس إدارة شركة المدار مهندس عبد الخالق عاشور، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالشركة.

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