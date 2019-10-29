بحضور السراج.. المدار الجديد تطلق خدمة الانترنت عالي السرعة “5G”

طرابلس-العنوان

دشنت شركة المدار الجديد التابعة للشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة الجيل الخامس من شبكة الاتصال عالي السرعة “5G”.

وتعد ليبيا أول دولة تطلق الخدمة في الوطن العربي وأفريقيا لتكون عاشر دولة تطلق الخدمة على مستوى العالم.

وحضر حفل التدشين الذي أقيم اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس إدارة الشركة فيصل قرقاب، ورئيس مجلس إدارة شركة المدار عبد الخالق عاشور، وعدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالشركة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي قال السراج، في كلمة ألقاها خلال الحفل، إن تدشين خدمة الجيل الخامس، يشكل طريقا يصل بالبلاد إلى مرحلة متطورة من التدفق السلس والمستمر للمعلومات، ويدعم تطلعات الحكومة لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، ويستجيب لاحتياجات الافراد والمؤسسات.

ووصف السراج إطلاق هذه الخدمة بأنها قفزة نوعية، تهدف إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، التي أصبحت تعتمد عليها كافة القطاعات الخدمية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، موجها بالبدء في تشغيل إشارة 5G.

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