تأكيد ليبي سوداني على تنفيذ اتفاقية مراقبة الحدود

أكد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبدالله حمدوك، ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الرباعية لمراقبة الحدود المبرمة سابقا، والمعنية بفرض الرقابة على الحدود بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع معيتيق وحمدوك بمقر رئاسة الوزراء السودانية في العاصمة الخرطوم، اتفق خلاله الجانبان على العمل بشكل مشترك لإزالة العوائق والصعاب التي تحول دون تحقيق الشراكة بين البلدين.

ووفق إدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق، فقد قال حمدوك إن فرص الاستثمار متاحة لليبيين في المجالات كافة، مؤكدا أن الأولية مازالت لهم.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى الحاجة الى عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية السودانية في أقرب وقت ممكن لممارسة مهامها.

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