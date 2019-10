وزير الخارجية الألماني: نحتاج لدعم مصر للوصول إلى حل مستدام في ليبيا

المتوسط:

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده تحتاج لدعم مصر للوصول لحل مستدام في ليبيا، موضحا أن القاهرة لها دور محوري كبير في المنطقة ويمكنها المساعدة فى إنجاح مؤتمر برلين الذي يطرح حل سياسي للأزمة.

وأكد وزير الخارجية الألماني فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكرى، أن بلاده تثمن دور مصر الكبير فى الشرق الأوسط ودورها فى المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تم التباحث حول الوضع فى سوريا والسودان.

