الاتحاد الأوروبي يؤكد  على مواصلة  تدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا

عبر الاتحاد الأوروبي عن تصميمه الاستمرار في تدريب عناصر خفر السواحل في ليبيا لمساعدتها على تحسين كفاءتها وقدرتها على إدارة عمليات البحث وإنقاذ المهاجرين في المياه الإقليمية.

ويأتي الموقف الأوروبي في وقت يتم فيه تداول أنباء عن قيام عناصر من خفر السواحل في ليبيا بـ” الاعتداء” على سفينة انقاذ مهاجرين، وما تبعها من بيان صادر عن الحكومة الليبية يؤكد منع أي عملية انقاذ بدون اذن.

وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي يشدد بشكل عام على رفض العنف واحترام القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.

ورفضت مايا كوسيانيتش التعليق على الحادث الأخير الذي تعرضت له السفينة المذكورة، منوهة إلى أن هناك “حالات فردية” لا يمكن التعليق عليها.

واعتبرت المتحدثة أن هدف عمليات التدريب التي يقوم بها الاتحاد هي “شرح القوانين الدولية والمعايير الإنسانية” لعناصر خفر السواحل الليبية ودفعهم للالتزام بها، واضافت: ” سنستمر في هذا النهج”.

وتصر بروكسل على الاستمرار في عمليات تدريب عناصر خفر السواحل ، رغم الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها و”الانتهاكات” التي يقوم بها أفراد هذه القوات.

كما رفضت المتحدثة التعليق على ما تردد عن نية إيطاليا تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا بشأن موضوع الهجرة.

