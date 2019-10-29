عمليات الكرامة تكشف مقتل آخر القادة الميدانيين لـ”غنيوة” بمحور النقلية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، مقتل كل من القيادي المهدي الأفطح، والميليشاوي الملقب بـ”البسبوسة”، ضمن عمليات “طوفان الكرامة” بالعاصمة طرابلس.

وذكر المركز الإعلامي في بيان مُقتضب له، أنه تم مقتل، القائد الميداني المهدي الأفطح، والميليشاوي الملقب بـ”البسبوسة” وهما من سكان منطقة الدريبي، خلال عملية تطهير طرابلس من الجماعات الإرهابية .

المركز الإعلامي أضاف أن هؤلاء الإرهابيين تابعين لميليشيا مايسمي “عبدالغني الككلي” الشهير بـ”غنيوة”، وأنه تم قتلهم في محور النقلية، موضحًا أنهم آخر ما تبقى من القادة الميدانيين الذين يعول عليهم “غنيوة”.

يشار إلى أن القيادي في مدينة مصراتة، حسن عبدالله شابه، أكد انهيار وفرار مليشيا ”غنيوة”، في محور الخلاطات، متوعداً إياه بالسجن مدى الحياة على ذلك.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان سابق انشقاقات كبيرة في صفوف مليشيا المدعو “غنيوة الككلي” التي تقاتل مع قوات الوفاق المعترف بها دوليًا .

وأوضح المركز، أن ”عناصر من ميليشيا غنيوة انسحبت من محور القتال بطريق المطار بالسيارات المسلحة الخاصة بهم في طرابلس”.

وشهدت الحرب الدائرة في محيط طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي الكثير من الأحداث والمواقف وزيادة في حدة الفجوة بين الأطراف المتنازعة، مخلفة الخراب والدمار دون نتائج واضحة المعالم.

وجاء الاستهجان نتيجة عدم التوزيع العادل للذخيرة والسلاح بين الكتائب المقاتلة مما أثار غضبا واسعا نتج عنه تراجع القتال والحماس الذي اختلف عما كان عليه بداية المعركة.

وكان القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل انطلاق علمية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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