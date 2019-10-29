نعمان بن عثمان: معركتنا مع الرعاع والقبائل المتخلفة ونظام الفاتح لن تنتهي إلا برأس حفتر

وجّه الباحث نعمان بن عثمان التحية لقائد لواء الصمود صلاح بادي، ومن أسماهم بـ “الثوار الشجعان” في الجبهات.

وفي مقطع مصور، نشره بن عثمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “تويتر”، خاطب بن عثمان قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، قائلا: “إن المعركة مع الرعاع والقبائل المتخلفة التي معك، ونظام الفاتح أولا واللجان الثورية، لن تنتهي إلا برأسك في مصراته“

وكان نعمان بن عثمان، قد أعلن، الجمعة الماضية، انسحابه من قناة “ليبيا الأحرار” وما أسماه بـ “النشاط الإعلامي المتعلق بمعركة الدفاع عن طرابلس و ثورة فبراير“

جاء ذلك خلال تغريدة لـ “ابن عثمان”، الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل “تويتر”، مضيفا – بالعامية – “خلي جماعة الأبلة متع هاشتاق مؤتمر برلين تقوم بدوري هي و المنافقين الذين انفضحو

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