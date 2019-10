محلل سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: داعش في ليبيا سيحاول إعادة ترتيب صفوفها

المتوسط:

أكد آكي بيريتز، المحلل السابق في مكافحة الإرهاب بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أنه “من الجيد أن يتخلص العالم من البغدادي، لكنه ليس نهاية المطاف، ستبقى أفكار التنظيم يحملها مقاتلون ومتطرفون، لكن التخلص من فكرة عودة الخلافة وإنشاء دولة إسلامية هي المعركة الكبرى”.

وأكمل”بيريتز”، أن خلايا داعش في ليبيا ستواصل عملها المعتاد دون توقف أو محاولة لإعادة ترتيب صفوفها، فهي سوف تستمر كما استمرت القاعدة عقب بن لادن، وكما استمرت داعش عقب مقتل مؤسسها أبومصعب الزرقاوي في غارة جوية أمريكية عام 2006.

