مصلحة المطارات تكشف موعد تشغيل “معيتيقة”

توقعت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، أن تتم إعادة التشغيل الفعلي لمطار معيتيقة خلال أسبوعين- كحد أقصى- من تاريخ إعلان فتحه.

وقالت المصلحة بحسابها في “فيسبوك”، الثلاثاء، إن إعادة تشغيل المطار تأخذ في الاعتبار أعمال الصيانة الجارية حالياً، بما في ذلك صيانة محطة الركاب ومحطة وقوف السيارات والأعمال الأخرى والتي من شأنها أن تساهم في تقديم خدمات أفضل للمسافرين.

يشار إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ووزيري المواصلات والداخلية ووكلاء الوزارتين، أجروا الثلاثاء، زيارة إلى مطار معيتيقة، تم خلالها عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح مطار معيتيقة أمام حركة الملاحة الجوية.

وتم خلال المؤتمر توضيح الإجراءات الواجب اتخاذها والتدابير اللازمة لاستئناف التشغيل والتي ستتم بشكل تدريجي وفقاً لإمكانيات شركات الطيران.

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