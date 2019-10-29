معفن تحتضن تجمعا فنيا كبيرا بمشاركة 300 طفل

بمشاركة أكثر من 300 طفل من مختلف مناطق بلدية تراغن ونازحي مرزق، شهدت منطقة معفن ولأول مرة، أكبر تجمع فني استعراضي على مستوى البلدية باسم “ملحمة حب الجنوب”، تحث شعار “أطفالنا أمل الغد”.

وجاء التجمع الفني الكبير بتنظيم جمعيات التراث والمقتنيات التقليدية والفنون الشعبية في البلدية، وبرعاية المجلس البلدي تراغن، وتحث إشراف المدرب خالد ابريكة والفنان الاستعراضي عبدالسلام دندش.

وتنوعت فقرات الملحمة بين كلمات خطابية، وفقرات شعرية، ولوحات فنية استعراضية، وعروض تراثية تحاكي الاعتزاز بالتراث والوطن والشهيد.

وحضر هذا العمل الفني عميد وأعضاء المجلس البلدي، ومديرو ومندوبو المؤسسات الرسمية والمدنية والاجتماعية، وأهالي معفن والمناطق المجاورة من بلدية تراغن وخارجها.

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