“الهجرة الدولية”: إطلاق سراح المهاجرين من  مركز أبو سليم مصدر قلق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 600 مهاجرًا كانوا محتجزين في مركز أبو سليم، جنوب طرابلس.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية، فقد ذكر مكتب المنظمة الدولية في ليبيا أنه قد تم إطلاق سراح حوالي 600 مهاجرًا من مركز احتجاز أبو سليم إلى الشوارع.

المنظمة الدولية تابعت، أن سلامة المُهاجرين تعد مصدر قلق كبير مع استمرار الاشتباكات المسلحة في طرابلس، موضحة أنه ينبغي إطلاق سراح المهاجرين بطريقة منظمة وضمان حمايتهم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استعرضت نتائج التحركات السكانية الناتجة عن عمليات الهجرة غير الشرعية، وعمليات الإنقاذ التي قامت بها قوات خفر السواحل الليبية، مشيرة إلى متابعة المفوضية لتلك الحالات حتى نهاية مارس الماضي.

وأوضحت المفوضية، في تقرير لها، خلال شهر أبريل الماضي، أنه حتى 27 مارس 2019م، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ 879 شخصاً في البحر خلال 10 عمليات، وفي 26 مارس، تم إنقاذ 117 لاجئًا ومهاجرًا أُنزلوا في قاعدة طرابلس البحرية.

وأشارت المفوضية، إلى أنها كانت حاضرة مع شريكتها الهيئة الطبية الدولية، حيث قدمتا المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة قبل أن تنقل السلطات الأشخاص إلى أحد مراكز الإيواء، وأوضحت أنها أجرت زيارة مشتركة مع الشركاء، والسلطات المحلية، وقادة المجتمع، إلى مجموعة بلديات في المنطقة الغربية، حيث ركزت الزيارة على مجالي؛ الصحة والتعليم.

وعقب التشاور مع المجتمعات المحلية، خططت المفوضية لصيانة عيادة ضي هلال، في الزاوية، 47 كم غرب طرابلس، وهي عيادة عامة تقدم خدمات في كل التخصصات للمجتمع المحلي وللأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية، كما خطط المفوضية لتقديم 200 مقعد دراسي في الأسابيع القادمة، في كل من؛ العوينية، 160 كم جنوب طرابلس، والماية، 30 كم غرب طرابلس.

وأوضح التقرير، أن المفوضية مستمرة في دعم اللاجئين، وطالبي اللجوء القاطنين في البيئات الحضرية، حيث قُدمت 244 استشارة طبية أولية، في مراكز تنمية المجتمع التابعة للمفوضية، من خلال شريكتها الهيئة الطبية الدولية، كما قدمت المفوضية الصدقات المالية إلى 123 شخصًا “49 عائلة”، فضلاً عن أن المفوضية مستمرة في تقديم الملفات من أجل إعادة التوطين بهدف إيجاد الحلول للاجئين القاطنين في المناطق الحضرية.

وأكدت المفوضية، أنها مستمرة في الدعوة إلى إنهاء الاحتجاز في ليبيا، حيث يقبع ما يقارب 6000 لاجئ ومهاجر في مراكز الإيواء الليبية، منهم 4490 شخصًا من المشمولين باختصاص المفوضية.

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