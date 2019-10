ضابط أمريكي متقاعد: مقتل البغدادي لا يمثل ضربة لفرع داعش في ليبيا

المتوسط:

أكد مدير في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب مايكل ناجاتا والذي تقاعد وهو ملازم أول بالجيش الأمريكي ، أن “مقتل البغدادي مرحب به وأمر مهم، لكنه لا يمثل ضربة قاصمة لفروع داعش في ليبيا، ودول شرق وجنوب آسيا وسريلانكا، والصومال، والقوقاز”.

وأوضح “ناجاتا”، الذي خدم في الشرق الأوسط كقائد للعمليات الخاصة في عام 2014، أن التنظيم هو الأخطر في تاريخ الجماعات الإرهابية، فلم يسبق لتنظيم متطرف السيطرة على مساحات كبيرة مثل داعش، فهو تنظيم لديه أيدولوجيا متطرفة للغاية، كل عناصره تتحرك وفقاً لتلك الأفكار، فهم يؤسسون أنفسهم ويتحركون كـ”ذئاب منفردة”.

