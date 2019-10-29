مؤكدة أنه لا يمثل الصوت الرسمي .. بلدية مصراتة تتبرأ من مجلس حكماء وأعيان المدينة

أ×بار ليبيا 24 – متابعات

تبرأت بلدية مصراتة مما اسمته “كيان” لديه ختم معنون بـ”دولة ليبيا – مجلس حكماء وأعيان مصراتة”، ويستخدم أوراق معنونة دون أي تبعية باسم “مجلس حكماء وأعيان مصراتة”، في إشارة إلى المجلس الذي يترأسه إبراهيم بن غشير، الداعم للجماعات الإرهابية.

البلدية أوضحت ، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه بعد ورود عديد التساؤلات حول المجلس الذي يمثل المدينة في تواصلاته ومعالجاته للمواضيع الاجتماعية داخل المدينة ومع المدن الأخرى، أكدت أن المجلس الاجتماعي الرسمي الذي يمثل صوت المدينة في كل المحافل الاجتماعية داخل وخارج البلدية هو المجلس المعاد تشكيله بموجب قرار المجلس البلدي رقم (1) لسنة 2019م تحت مسمى “مجلس أعيان بلدية مصراتة”، والذي تم بالتشاور مع كل المكونات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي داخل البلدية.

وأضافت أن أي كيانات أخرى تمارس نشاط اجتماعي في هذا الإطار، يمكن لها ممارسة ذلك وفقا للإجراءات الخاصة بمفوضية المجتمع المدني، وفي كل الأحوال لا تمثل الصوت الرسمي إلا في إطار تنسيق تام مع رئاسة مجلس أعيان بلدية مصراتة المعتمدة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (3) لسنة 2019م، والمعمم على عمداء البلديات بموجب كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي رقم (ح.م/3182) المؤرخ في 11 يونيو 2019م.

يشار إلى أن مصادر عسكرية بالجيش الوطني أكدت القبض على آمر مليشيا الفرقان مصراتة المدعو “علي بن غشير ” نجل رئيس حكماء مصراته إبراهيم بن غشير.

وألقت قوات لواء الموت التابعة لقوات الجيش، على ” بن غشير”، في عملية نوعية محكمة عرفت بـ”عملية محسن الكاني” آمر القوة المساندة الذي قتل رفقة عميد عبدالوهاب المقري الآمر السابق للواء التاسع مشاة في قصف جوي للطيران التركي المسير في وقت سابق.

يذكر أن مليشيا الفرقان، تعد إحدى أبرز المليشيات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في ليبيا والجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة والتي أنشأت خلال أحداث 2011م لمواجهة قوات الجيش .

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