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المشري يلتقي الرئيس التونسي لعرض مبادرته للحل في ليبيا

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الثلاثاء بقصر قرطاج، رئيس مجلس الدولة، خالد المشري.

ووفقا للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، أطلع المشري، الرئيس التونسي على تطورات الأوضاع في ليبيا وعلى الخطوط العريضة للمبادرة التي تقدّم بها لإيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية ومسار وضع مسودة دستور للبلاد، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة من أجل وقف الاقتتال والعودة سريعا إلى الحوار والتفاوض لاستئناف العملية السياسية وإيجاد حلّ دائم للأزمة الليبية، معربا عن أمله في أن تواصل تونس دورها الإيجابي في الملف الليبي والمساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

من جانبه، أشار قيس سعيد على ترابط المصالح ووحدة المصير بين الجانبين، معربا عن أسفه لتواصل إراقة الدم الليبي وقلقه من استمرار الأوضاع على ما هو عليه نظرا لتأثيرها المباشر على الوضع في تونس وتداعياتها الخطيرة على الاستقرار في كامل المنطقة.

وأكّد سعيد على ثوابت الموقف التونسي من المسألة الليبية وتمسك بلاده بالشرعية الدولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة تخدم مصلحة الشعب الليبي وتحافظ على سيادته ووحدة أراضيه وتعيد الأمن والاستقرار، م على أنّ الحلّ يجب أن يكون نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم وبعيدا عن أيّ ضغوطات وبإرادة ليبية خالصة، مشددا على التزام تونس بالعمل من أجل أن تكون قوة اقتراح وطرفا مساهما في إيجاد حلول ناجعة وفاعلة للأزمة الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • أعرضها على برناند ليفي …. لا يريد الليبيون رؤية وجهك ولا مبادرات من طرفك وطرف الإخوان التافهين….
    ما الذي لم تفعله أنت وشلتك ضد الليبيين …. جوعتم الناس واهنتموهم والهدف حتى يتبعوكم لتلقوا لهم بفتات موائدكم وهذا ما فعلته مع من اعطوك اصواتهم وكافأتهم بإرسال فلذات اكبادهم إلى الانضمام للمجرمين في حكومة الشقاق والسراق ….. ليبيا وطن الشرفاء وليس وطنا لامثالكم ….

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  • ليس عنده أي حلول!
    الحل هو حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر
    يتركون كل الأزمات الموجودة والكوارث والجرائم وانقسام البلاد وضياع مقدرات الدولة والقائمة الطويلة ولا يتناولون إلا موضوع حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر
    هؤلاء يرون أن ليبيا تعيش في نعيم لولا حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر حفتر
    ذلك لأنهم يسرقون ويقتلون ويتسلطون على الناس بجميع أنواع الظلم وأن سيطرة الجيش سينهي كل هذه المهازل

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  • وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان/أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ “الإرهابية” في العاصمة طرابلس

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