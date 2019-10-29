عبدالجليل يوجه مهلةً لمراقبي التعليم بالبلديات بشأن الموظفين الوارد اسمائهم بقرار “1127”

وجه وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل خطابا جديداً لمراقبي التعليم بالبلديات بشأن تزويد الوزارة ببيانات حول قوائم الموظفين و المعلمين المفصولين و الوارد اسمائهم بالقرار (1127) في قطاع التعليم.

وطالب الوزير في خطابه مراقبي المديريات بتزويده ببيانات الموظفين والذين هم منتظمين في عملهم وداخل الملاك الوظيفي في أجل أقصاه 30/11/2019م.

وطمأن الوزير كل الوارد أسمائهم في القرار بأنه وكما هو مشار اليه في المادة (3) من القرار فلن يتم إيقاف مرتباتهم إلى حين انتهاء الأجل المشار إليه.

وفيما يلي نص الخطاب كاملاً كما اوردته وزارة التعليم بحكومة الوفاق/

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