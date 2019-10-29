العشيبي يحل ضيفاً على سجن الكويفية جراء ” فعلته الشنيعة “

ليبيا – أكد مصدر أمني رفيع من وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة بمدينة بنغازي إلقاء القبض على شخص يدعى عاصم العشيبي بعد أقل من 24 ساعة من انتشار صوره على مواقع التواصل الإجتماعي مع فتاة في مكان مُغلق ( إستراحة ) قيل أنها تعرضت للإبتزاز من قبله بعد تصويرها .

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في إتصال مع المرصد أن كتيبة طارق بن زياد تمكنت بعد التحري والبحث من القبض على المعني مساء الثلاثاء بعد ساعات من انتشار هذه الصور وما أثارته من جدل واسع ، مشيراً إلى أنه كان يحاول الفرار من بنغازي .

وأكد أن العشيبي قد نُقل إلى سجن الكويفية في مدينة بنغازي وفُتح له ملف فيه على أن يعرض أمام النيابة المختصة يوم غداً الأربعاء حتى ينال عقابه جراء فعلته الشنيعة مشيراً إلى أن جهة التحقيق باشرت عملها بالفعل للوقوف على ملابسات الواقعة بالتحديد كما وعد بإعلان تفاصيلها للرأي العام قدر المستطاع لما لهذه القضايا من خصوصية إجتماعية .

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع جهات التحري بالقوات المسلحة باشرت العمل فوراً على القضية كل حسب اختصاصه فور انتشار الصور ، داعيا المواطنين الى الثقة في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة التي قال أنها موحدة وباتت اليوم أقوى من أكثر وقت مضى كما دعا ما أسماها ” صفحات وقنوات المليشيات ” الى الالتفات لما هم فيه والتوقف عن المتاجرة بأعراض الناس في محاولة لإظهار مدينة بنغازي بمظهر سلبي .

وختم ذات المصدر بأن الاستدلالات الاولية تتركز حول ما إذا كان العشيبي يرتبط بعلاقة ما مع الفتاة الضحية التي ظهرت معه وكأنها مختطفة في الصور المسربة أم لا ، وكذلك حول وجود شركاء له في الجريمة من عدمه أو ما إذا كان قد ارتكب جرائم مماثلة لها ، مؤكداً أن لا أحد فوق القانون عندما يتعلق الأمر بشرف النساء وعفتهن سواءً كانن من المواطنات او من ضيوف البلاد .

المرصد – متابعات

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