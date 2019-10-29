«شحنة خضروات» توقع عصابة تهريب المهاجرين في سرت

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، الثلاثاء القبض على عصابة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين على بوابة الـ17 بالمدخل الشرقي لمدينة سرت.

وأشارت القوة، في بيان صحفي، إلى ضبط المتهمين في سيارة لبيع الخضروات قادمة من البيضاء، مشيرة إلى أن 14 عنصرا من الجنسية المصرية كانوا مختبئين تحت شحنة الخضروات. وأحالت قوة حماية وتأمين سرت المتهمين إلى البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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وتتفاقم المشكلات والجرائم المرتبطة بالهجرة غير الشرعية التي اتسعت رقعتها في البلاد منذ العام 2011. وفي وقت سابق يوم، ألقى أعضاء الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع إمساعد القبض على تشكيل عصابي يخطف المهاجرين غير الشرعيين ويطلب الفدية من ذويهم.

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