داخلية الوفاق تبحث مع الجانب التونسي الإشكاليات المتعلقة بمنفذ رأس جدير

عقدت لجنة التعاون الأمني بوزراة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، اجتماعًا أمس الأثنين، مع عدد من المسئولين بجمهورية تونس، لبحث قرار غلق منفذ رأس اجدير الحدودي نتيجة للمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين الليبيين المسافرين عبر المنفذ.

ووفقا للصفحة الرسمية لداخلية الوفاق على موقع “فيس بوك”، تطرق الاجتماع، لعدد من المواضيع المتعلقة بفتح المسارات أمام المسافرين وحسن معاملة المواطنين القاصدين للأراضي التونسية, وحلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين, وعرض ما تم الاتفاق عليه على وزير الداخلية الليبي والتونسي, لاتخاذ الإجراءات النهائية لحل هذه الإشكالية.

وترأس الاجتماع عميد “جمعة غريبة” رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب, بحضور أعضاء اللجنة “رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية, ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ, ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية, ومدير أمن منفذ رأس جدير الحدودي, ومدير مديرية جمارك زوارة, ومدير الجمارك بالمنفذ”, مع عدد من المسئولين الآمنين من الجانب التونسي.

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