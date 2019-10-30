عبدالجليل يطالب مراقبي التعليم بالبلديات تزويد الوزارة ببيانات الموظفين

خاطب وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، مراقبي التعليم بالبلديات، بشأن تزويد بيانات الموظفين التي وردت أسمائهم في القرار 1127، والذين هُم منتظمين في عملهم داخل الملاك الوظيفي.

وأشار الوزير في القرار، إن المدة المحددة لتوزيد البيانات للوزارة، إلى أجل أقصاه 31 من شهر نوفمبر القادم.

وطمأن وزير التعليم، كل الواردة أسمائهم في القرار، إن رواتبهم لن تتوقف إلى حين انتهاء الأجل التي حددته الوزارة لاستلامها البيانات من مراقبي التعليم بالبلديات.

وناشد وزير التعليم في حكومة الوفاق، رؤساء الجامعات، بإنهاء الاعتصام والالتحاق بأعمالهم في أجل أقصاه يوم 3 من شهر نوفمبر القادم، خدة للصالح العام، وحتى يتمكن الطلبة من الالتحاق بجامعاتهم والبدء في دراستهم.

وطالب الوزير من رؤساء الجامعات، بإحالة تقرير مفصل بالخصوص، في مدة أقصاها يوم 4 من شهر نوفمبر القادم.

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