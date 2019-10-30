الجنائي سبها يضبط 4 تشاديين قادمين من “مناجم الذهب”

قامت دوريات البحث الجنائي فرع سبها، بضبط 4 أشخاص من الجنسية التشادية، قادمين من الحدود الجنوبية، وتحديدا من مناجم الذهب أو ما يعرف “بمنجم السبعطاش17″، والذي يبعد عن القطرون بـ 300 كليو.

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي سبها، أن عملية ضبط الأشخاص الأربعة، تمت عد دخلوهم إلى مدينة سبها، بسيارة نوع تيوتا “هيلوكس” مسروقة، ولا تحمل أي أوراق، وأنها تعود لمواطن ليبي، تمت سرقة سيارته.

وأشارت الإدارة العامة، أن الأشخاص الأربعة، كانوا يحلون معهم مبلغا وقدره 12000 وبعضا من معدن الذهب حوالي 2 جرام، وبعض التعريفات التشادية، وتم توقيفهم على الفور، لاستكمال الإجراءات القانونية معهم.

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