اشتباكات مستمرة وقصف صاروخي وجوي .. اخر التطورات بمحور القتال في طرابلس

شهدت محور القتال جنوب العاصمة طرابلس استمرارا للإشتباكات المسلحة بالإضافة للقصف الصاروخي والمدفعي والجوي بين قوات الجيش الوطني وقوات وكتائب حكومة الوفاق.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان أن الاشتباكات المسلحة تجددت بمنطقة الخلة باتجاه كوربة المصراتي ومحيط معسكر اليرموك.

وأفادت المصادر بتعرض منطقة الساعدية بورشفانة لقصف صاروخي.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء سمعت اصوات اطلاق الصواريخ بوضوح من منطقة مشروع الهضبة، كما شن طيران مسير تابع للجيش الوطني قصفا جويا علي موقع بمنطقة مشروع الهضبة في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء.

وسمعت قذائف المدفعية الثقيلة بوضوح من منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وشنت قوات حكومة الوفاق هجوماً على منطقة الخلاطات والتي شهدت اشتباكات قوية مع قوات الجيش الوطني.

ودوت اصوات المدفعية الثقيلة باتجاه طريق المطار ومحيط مطار طرابلس في أوقات متفرقة يوم الثلاثاء وكذا تساقط قذائف عشوائية بمحيط معسكر النقلية.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة باتجاه محور الكازيرما والاحياء البرية، وكذا اشتباكات بالاسلحة الثقيلة في محور الطويشة.

ومنذ 4 أبريل/نيسان، تشهد ضواحي طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق الجيش الوطني عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة وتحريرها من سيطرة المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة، حسب ما اعلن عنه.

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