“حفتر” يأمر بتحرير مدينة مرزق خلال 10 أيام

أعطى القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، تعليماته إلى آمر المنطقة العسكرية بالمنطقة الجنوبية، بتحرير مدينة مرزق من الإرهاب، وعودة أهاليها النازحين منها، في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.

ولا تزال مدينة مرزق الواقعة جنوب غرب البلاد، تخضع لسيطرة ميليشيات مسلحة تتكون من مسلحين من قبائل التبو ومتمردين من المعارضة التشادية المسلحة وفلول الجماعات المتطرفة.

ووجه “حفتر” بمنح علاوة مالية لكل العسكريين المُشاركين في العمليات العسكرية الحالية، على أن تُصرف لهم خلال مدة تكليفهم بالقتال.

إلى ذلك، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، تحرك عدد من الوحدات وسرايا الإسناد لدعم وحدات الجيش المنتشرة في محاور العاصمة طرابلس.

وأكد المركز الإعلامي للجيش الليبي أن قوات الجيش تسيطر بشكل جيد على مناطقها في محاور العاصمة المختلفة، وإن محاولات قوات حكومة الوفاق لمنع تقدمها باءت بالفشل.

وأشار إلى السيطرة الجوية التي تتمتع بها قوات الجيش التي تنفذ غارات جوية على مختلفة مناطق ومدن المنطقة الواقعة تحت سيطرة كتائب طرابلس، مؤكدة أن قوات المشاة تتقدم بشكل مدروس ومحسوب بدقة.

يشار إلى ان الجيش الوطني قد أطلق في الـ4 من أبريل الماضي عملية عسكرية اطلق عليها “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من سطوة المجموعات المسلحة.

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