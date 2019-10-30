مديرية أمن طرابلس تعلن عن خطة أمنية لتأمين العاصمة

أعلن المشرف على تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين طرابلس، المقدم حامد الصويعي، إن الخطة يشترك فيها 14 مركزا للشرطة في طرابلس، وتهدف لضبط وتأمين كامل المناطق في العاصمة.

ومن المهام التي ستعمل عليها الخطة، التي حمِلت رقم “572019″، الحدّ من جرائم سرقة السيارات بالإكراه والسطو المسلح وضبط المطلوبين لمراكز الشرطة، وتسيير قوافل أمنية لضبط الأمن العام ونشر الأمن والأمان بين المواطنين في طرابلس.

وتشمل الخطة الأمنية التي أطلقتها مديرية أمن طرابلس، البحث عن المطلوبين في قضايا جنائية والفارّين من مؤسسات الإصلاح، لضبطبهم واتخاد الإجراءات القانونية بشأنهم.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق يوم أمس، أن رجال الأمن بمركز شرطة المدينة، تمكنوا من ضبط سيارة نوع “كيا سبيكترا” موديل 2006 سوداء اللون، كانت مطلوبة للمركز، ضمن عملها على الخطة الأمنية لتأمين طرابلس.

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