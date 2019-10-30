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صيدلية مستشفى القره بوللي العام تفتح أبوابها رغما عن نقص الأدوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع مدير عام مستشفى القره بوللي العام، د.خالد أبوفانة، مع ادارة الصيدلة، لبحث الأولويات التي من أهمها، إعادة فتح الصيدلية الخاصة بالمستشفي، وتوفير الأدوية التي يبحث عنها المواطن.

وأعلن مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالمستشفي، إن الاجتماع نتج عنه توفير الأدوية وافتتاح الصيدلية، رغما عن الصعوبات في توفير الأدوية بالمنطقة، مؤكدا أن إدارة المستشفى ستعمل على بقاء عمل الصيدلية أمام المواطنين والمرضى.

وأشار مدير مستشفى القره بوللي العام، الدكتورخالد أبوفانة، إن الإدارة ستعمل على تطوير وتوفير كافة الإمكانيات لتقديم الخدمات للمواطنين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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