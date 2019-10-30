تونس: إعفاء وزيري الدفاع و الخارجية بشكل مفاجئ

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه تقرر بعد التشاور مع رئيس الدولة إعفاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، وكاتب الدولة للخارجية (وكيل وزارة) حاتم الفرجاني من مهامهم.

وأسند لوزير العدل كريم الجموسي منصب وزير دفاع بالنيابة، إلى جانب مسؤولياته على رأس وزارة العدل، فيما كلف كاتب الدولة للخارجية صبري باش طبجي مهمة الإشراف على وزارة الخارجية والتنسيق مع المؤسسات التونسية والدولية في التحضيرات لقمة الدول الفرانكفونية، المقرر تنظيمها العام القادم بتونس. كما تقرر إعفاء وكيل وزارة الخارجية المسؤول عن التعاون الاقتصادي الدولي حاتم الفرجاني.

وأكدت مصادر مسؤولة بحسب «صحيفة الشرق الأوسط اللندنية» أن أعضاء الحكومة الثلاثة، الذين جرى إعفاؤهم كانوا من أكثر أعضاء الحكومة السابقة المحسوبين على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ونجله حافظ قائد السبسي، زعيم حزب النداء، خلال الأزمة السياسية علانية، التي اندلعت بين رأسي السلطة التنفيذية في صيف 2018. وتسببت في انقسامات داخل مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، وفي تأسيس حزب «تحيا تونس» بزعامة الشاهد.

يشار إلى أن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشح في الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، وفاز بالمرتبة الرابعة بعد قيس سعيد ورجل الأعمال، والإعلام نبيل القروي، ورئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو. وقد وجه الزبيدي انتقادات حادة إلى الشاهد خلال حملته الانتخابية والحوارات التلفزية والإذاعية التي أجراها بالمناسبة. كما انتقد الشاهد، الذي ترشح بدوره في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، المرشح الزبيدي بقوة خلال حملته، وشكك في خبرته السياسية ونجاعته.

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