سعيّد يستقبل المشري بقصر قرطاج

استقبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بقصر قرطاج، لتقديم التهنئة لرئيس الجمهورية على نجاحه في الانتخابات الرئاسية.

وناقش سعيّد مع المشري، تطورات الأوضاع في ليبيا، والمبادرة التي تقدّم بها رئيس المجلس الأعلى للدولة لإيجاد تسوية سياسية في ليبيا، إضافة إلى الجهود المبذولة لأجل وقف الاقتتال والعودة سريعا إلى الحوار والتفاوض بين الأطراف الفاعلة في ليبيا.

من جهته، أكد رئيس الجمهورية التونسية، على ترابط المصالح ووحدة المصير بين الجانبين، معربا عن أسفه للأوضاع التي تشهدها ليبيا.

وشدّد سعيّد في لقائه بالمشري، على التزام تونس بالعمل من أجل أن تكون قوة اقتراح وطرفا مساهما في إيجاد الحلول للأزمة الليبية، مشيرا أن أمن ليبيا من أمن تونس.

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