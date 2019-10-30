وصول أولى الفرق والمجموعات لمخيم رالي تي تي بمدينة ودان

أفاد مراسل 218 في مدينة هون، اكتمال تجهيزات موقع مخيم رالي تي تي بمدينة ودان، مع وصول أول الفرق والمجموعات المتخصصة في الرياضة الميكانيكية، والتي كانت أولها محموعة عين الصقر من سبها، إضافة إلى مجموعة اللاندروفر، من المنطقة الشرقية، وفريقين من الخمس وغريان.

وأوضح المراسل، إن الفرق الأخرى ستصل تباعا، اليوم وغدا الخميس، لموقع المخيم، بمدينة ودان.

وفي وقت سابق يوم أمس، نشرت اللجنة الأهلية لمهرجان الخريف السياحي الدولي بمدينة هون، البرنامج العام للدورة الأولي لمهرجان أبونجيم للتراث والآثار والسياحة، الذي سيبدأ يوم الغد الخميس، إلى اليوم الثاني من شهر نوفمبر القادم.

وستبث قنوات 218 اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة تقاريرها، تقريرا عن التجهيزات لتنظيم رالي تي تي بمدينة ودان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية