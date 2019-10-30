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رويترز: إطلاق سراح مئات المهاجرين غير القانونيين من طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر شهود عيان لوكالة رويترز، إن مئات المهاجرين غير القانونيين قد تم إطلاق سراحهم، يوم امس الثلاثاء، من مركز احتجاز في طرابلس، بعد اندلاع أصوات للمدفعية الثقيلة في كافة أرجاء العاصمة.

ونقلت الوكالة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن ما لا يقل عن مئتي مهاجر، توجهوا إلى مركز لبحث حالات إعادة التوطين التي أقامتها المفوضية.

وأشار مراسلون لرويترز، إنهم رأوا مجموعة من المهاجرين قرب المركز، معهم حراس يغطون رؤوسهم من الأمطار الغزيرة، والتي من بعدها انتشرت صورا للمهاجرين في شوارع طرابلس، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

من جهتها، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، إن مركز للمهاجرين في منطقة أبوسليم، أطلق سراح 600 مهاجر، معربة عن قلقها لقولها: “سلامتهم مبعث قلق كبير فيما تستمر الاشتباكات المسلحة في طرابلس”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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