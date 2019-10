المتوسط:

قام جهـاز مكافحة الظواهـر السلبية والهدامة بـ ضبط كميـة من المواد والسلع المعرضة لأشعـة الشمس في بنغازي، وغير صالحة.

وحذر الجهاز، كافة المحلات التجارية بالمدينة من عرض أي سلـع غذائية أو تموينية أمام محالهم التجارية.

