تطورات الأوضاع في ليبيا على طاولة “المشري” والرئيس التونسي

التقى رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، مساء أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” بقصر قرطاج، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا برفقة القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس “محمد المعلول”.

وقدم المشري، تهانيه الحارة لرئيس الجمهورية على نجاحه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ونيله ثقة الشعب التونسي، معتبراً ذلك نجاحاً للتجربة الديمقراطية في تونس ولإرادة الشعوب في اختيار من يحكمها بحرية وشفافية، متمنيًا له التوفيق في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدم والنماء.

وأطلع المشري رئيس الجمهورية التونسية على تطورات الأوضاع في ليبيا ورؤية المجلس الأعلى للدولة لها، موضحاً أن المجلس يسعى لتقديم مبادرة لحل شامل للأزمة الليبية.

ومن جانبه أعرب الرئيس التونسي عن قوة العلاقة بين الشعبين الشقيقين، مؤكداً على أهمية أن يكون الحل من الليبيين أنفسهم، وأن تونس ستواصل دورها الإيجابي في الملف الليبي بما يساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

