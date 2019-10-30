سلامة: البعثة تؤكد أهمية افتتاح مطار معيتيقة لجزء كبير من الشعب وعمال الإغاثة الإنسانية

ليبيا – عقد على هامش الزيارة التي قام بها وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووزيري المواصلات والداخلية ووكلاء الوزارتين لمطار معيتيقة الدولي أمس الثلاثاء مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح مطار معيتيقة أمام حركة الملاحة الجوية.

كما عقد إجتماع وفقاً لمصلحة المطارات اجتماع حضره رئيس مصلحة المطارات ومدير مصلحة الطيران المدني المكلف ومدير المطار ورؤساء مجالس إدارة ومدراء عامون شركات النقل الجوي الوطنية لتوضيح الإجراءات الواجب إتخاذها والتدابير اللازمة لاستئناف التشغيل والتي ستتم بشكل تدريجي وفقاً لإمكانيات شركات الطيران مع الأخذ في الاعتبار أعمال الصيانة الجارية حالياً.

وأشار الحضور إلى أن أعمال الصيانة تساهم في تقديم خدمات أفضل للمسافرين ومن المتوقع أن تتم عودة التشغيل فعلياً خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عن فتح مطار معيتيقة كحد أقصى.

وبدوره قال الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة إن البعثة تؤكد على أهمية افتتاح هذا المرفق الحيوي لجزء كبير من الشعب الليبي وعمال الإغاثة الإنسانية علاوة على تسهيل مرور الدبلوماسيين وتسيير الرحلات الطوعية للمهاجرين.

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