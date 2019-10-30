المدار الجديد تعلن تدشين خدمة الجيل الخامس

أعلنت شركة المدار الجديد مساء الثلاثاء من طرابلس عن تدشين خدمة الجيل الخامس بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب وعدد من المسؤولين في شركة المدار الجديد.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستعلن المدة المقبلة عن مناطق نطاق توفر الخدمة دون الكشف عن تفاصيل أخرى أو قيمة الاشتراك مع دراسة أي أنواع الهواتف التي تدعم الجيل الخامس .

وقبيل إعلان المدار الجديد عن الخدمة الجديدة بساعات أصدرت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بيانا بشأن التراخيص وشبكة الجيل الخامس طالبت من خلاله الشركات العاملة من بينها المدار الجديد المملوكة للحكومة منذ التأسيس عام 1995 بضرورة استكمال البنية التحتية وتهيئة خدمة الجيل الرابع على أن تقوم بتقديم تقارير عمل مفصلة للهيئة عن أعمال التطوير في الجيل الرابع مشددة في الوقت ذاته على عدم التعاقد أو الشروع في تنفيذ أي مشروعات بتقينات الجيل الخامس حتى تأذن بذلك الهيئة.

ويرى مراقبون أن طلب الهيئة جاء لضمان وتشغيل وتهيئة البنية التحتية للاتصالات بشكل جيد حتى لاتتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان تحسين جودة الشبكات.

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