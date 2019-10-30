مطار معيتيقة .. استئناف بعد الاستهداف

أعلن ميلاد معتوق وزير المواصلات في حكومة الوفاق الوطني استنئاف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي، وأفاد بأن إعادة العمل والرحلات يعتمدان على الشركات الناقلة وإدارة المطار وتحتاج إلى إعادة جدولة الرحلات، وقد يحتاج الأمر من أسبوع إلى عشرة أيام أو أسبوعين حسب قوله.

فيما أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في تصريحاته بالخصوص عن تشكيل لجنة خاصة بين وزارتي الداخلية والمواصلات للتأكد والعمل على أن يكون المطار مدنيا، فيما تسعى البعثة جاهدة في إطار تعاونها مع الداخلية لإعادة حركة المطار والتأكد من خلوه من أي مظهر عسكري.

وأكد غسان سلامة من جهته على ضرورة خلو كل أقسام المطار بما فيها المدرج وصالات الوصول والسفر من أي مظهر عسكري، مؤكدا أن الأماكن التي تم تفقدها كانت مدنية وخالية من الأسلحة، مضيفا بأن لا مبرر لاستهداف المطار بعد الآن.

فيما توصلت البعثة في إطار سعيها لتعزيز مدنية المطار إلى افتتاح صالة خاصة بها في داخل مطار معيتيقة الدولي واستخدامها للبعثات الدبلوماسية ورحلات المتطوعين.

يشار إلى أنه بعد تعرض مطار معيتيقة الدولي لغارات متكررة أدت إلى إغلاقه تم إعادة تسيير رحلاته من مطار مصراتة الدولي الذي تعرض هو الآخر للقصف أيضا.

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