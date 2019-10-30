الثني يفتتح عددا من المشاريع الهامة ببلدية بئر الأشهب

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، أمس الثلاثاء، عددا من المشاريع الخدمية بمنطقة بئر الأشهب، وتفقد أخرى جاري العمل بها.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن الخطوة تأتي في إطار الجولة التي يجريها الثني منذ مطلع الأسبوع، على رأس وفد حكومي لمختلف مناطق البطنان، حيث أجرى الثني جولة تفقدية للمرحلة الأولى من مستشفى بئر الأشهب القروي، والتي تشمل قسم الاستقبال، وقسم الإسعاف والطواريء، وغرف الكشف والمناوبة، وقسم العمليات، وقسم إيواء النساء والولادة بسعة ثلاثون سريرا، إضافة إلى قسم الحاضنة، كما افتتح الثني، مقر بلدية بئر الأشهب، ومراقبة التربية والتعليم بالبلدية.

وفي قطاع الداخلية، افتتح رئيس الحكومة المؤقتة، مديرية أمن بئر الأشهب، ومركز شرطة بئر الاشهب بعد الصيانة،إضافة إلى مكتب السجل المدني ومركز الشرطة بمنطقة لفرين ببئر الأشهب، وقسم البحث الجنائي بئر الأشهب بعد صيانته، كما افتتح مركز شرطة منطقة حفلز بالمنطقة، ومدرسة حفلز ببلدية بئر الأشهب.

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