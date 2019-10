«مواصلات الوفاق»: استئناف الملاحة الجوية بـ مطار معيتيقة

المتوسط:

أعلن وزير المواصلات بحكومة الوفاق، ميلاد معتوق، الثلاثاء، استئناف الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة ، مبيناً بأن حركة الطيران ستستأنف فيه بشكل تدريجي الأسابيع القادمة.

وأوضح معتوق في تصريحات صحفية خلال زيارة وفد أممي إلى المطار برئاسة غسان سلامة بأنه تم تخصيص مكان خاص ليسافر منه موظفو البعثة الأممية والشخصيات الدبلوماسية .

كما أكد معتوق أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ستقوم بتأمين المطار، وأن المطار خالي الآن من كل المظاهر العسكرية حسب قوله.

