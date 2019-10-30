مصر وألمانيا… اتفاق على «تسوية شاملة» للأوضاع في ليبيا

أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، «الاتفاق على مواصلة التنسيق بين مصر وألمانيا لمواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا».

جاء ذلك عقب استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في القاهرة، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

وأشار راضي إلى الاتفاق على «تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كل جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية». حضر اللقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، والسفير الألماني بالقاهرة.

وتقود ألمانيا جهودا دبلوماسية لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الليبية، إذ أعلن خلال مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة عن آخر التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده الشهر المقبل.

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