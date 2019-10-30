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المسماري يوضح اخر المستجدات بمحاور طرابلس.. ويعلن موقف الجيش من دعوات “وقف إطلاق النار”

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو العاصمة طرابلس وتدمير مقرات وغرف عمليات الميليشيات المسلحة.

وأكد اللواء المسماري في تصريحات لصحيفة “الاتحاد الاماراتية” إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

ولفت المسماري إلى النجاحات التي حققها الجيش الليبي في الوقت الحالي بعد أشهر من إطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس، مؤكداً أن القوات وصلت إلى مناطق في غرب العزيزية، منطقة أبو شيبة، الكريمية، ومعسكرات على طريق المطار بالقرب من طرابلس، بالإضافة لمدخل الهضبة الشرقية وهو المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة طرابلس.

وأكد المسماري أن المجموعات المسلحة تترنح أمام تقدم القوات المسلحة الليبية في العاصمة طرابلس. وأكد أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في طرابلس فات أوانه، موضحاً أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية وميليشيات مسلحة وإجرامية لا تعترف بالمبادئ الوطنية ولا القانون الدولي، موضحاً أن وقف إطلاق النار يكون بين دول فيما بينها، لكن مع مجرمين فهذا مرفوض.

وأكد المسماري أنه بعد عملية تطهير طرابلس من العصابات والميليشيات سيتمكن الليبيون من إعادة عجلة العملية السياسية حسب المعايير الدولية المتعارف عليها و”سنؤمن حواراً سياسياً لكافة الليبيين وتأمين انتخابات لليبيين وسنفرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي وهذا يتطلب استمرار المعركة والقضاء على الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تستنزف مقدرات وثروات الشعب الليبي”.

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  • اى مبادرة دولية واقعية لحل المشكلة الليبية يجب ان تتضمن البنود الاساسية :-
    1- ان نعود لما قبل اتفاق الصخيرات منتهى الصلاحية وسقط باستقالة نصف اعداء المجلس الرئاسى وعدم حصول حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب وبالتالى يعود عقيلة صالح رئيسا مؤقتا للبلاد والقائد الاعلى للجيش الوطنى
    2- يتم حل المليشيات وتسليم اسلحتها للجيش للوطنى المكلف من مجلس النواب بقيادة المشير خليفة حفتر او يستمر الجيش فى سحقهم
    3- يقوم الرئيس عقيلة صالح بتكليف رئيس وزراء يتوافق عليه اعضاء مجلس النواب يتميز بالكفاءة والنزاهة ويجب ان تنال الحكومة ثقة من مجلس النواب فاذا لم تنال الثقة تتولى الحكومة المؤقتة التى نالت الثقة من قبل بتصريف الاعمال .
    4 – عقب تحرير البلاد من المليشيات الارهابية تتولى الحكومة الاعداد للاستفتاء على الدستور الذى يوافق عليه اغلبية النواب وتجرى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الزمن الذى يتفق عليه مجلس النواب
    5 – حل الاحزاب الحالية ووضع قانون ينظم عمل الاحزاب مع حظر انشاء احزاب على اساس دينى او طائفى او جهوى
    6 – لكى ينجح مؤتمر برلين ينبغى دعوة اعضاء مجلس النواب الليبى بالكامل لجلسة تشاورية فى برلين لمناقشة مسودة الاتفاق ليعرض اراء النواب على الدول المشاركة فى المؤتمر حتى لا تصدر مبادرة مرفوضة مقدما
    7- بعد الوصول لاتفاقية تحظى بثقة غالبية اعضاء مجلس النواب الموجودين فى اجتماع تشاورى بالمانيا يتم عقد جلسة رسمية فى احد المدن الليبية لاصدار قرار رسمى بالموافقة على الاتفاقية
    وغير ذلك تضييع وقت فى ظل سقوط الكثير من الضحايا يوميا

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