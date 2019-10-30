المسماري يوضح اخر المستجدات بمحاور طرابلس.. ويعلن موقف الجيش من دعوات “وقف إطلاق النار”

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة نحو العاصمة طرابلس وتدمير مقرات وغرف عمليات الميليشيات المسلحة.

وأكد اللواء المسماري في تصريحات لصحيفة “الاتحاد الاماراتية” إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الليبي والميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

ولفت المسماري إلى النجاحات التي حققها الجيش الليبي في الوقت الحالي بعد أشهر من إطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس، مؤكداً أن القوات وصلت إلى مناطق في غرب العزيزية، منطقة أبو شيبة، الكريمية، ومعسكرات على طريق المطار بالقرب من طرابلس، بالإضافة لمدخل الهضبة الشرقية وهو المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة طرابلس.

وأكد المسماري أن المجموعات المسلحة تترنح أمام تقدم القوات المسلحة الليبية في العاصمة طرابلس. وأكد أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في طرابلس فات أوانه، موضحاً أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية وميليشيات مسلحة وإجرامية لا تعترف بالمبادئ الوطنية ولا القانون الدولي، موضحاً أن وقف إطلاق النار يكون بين دول فيما بينها، لكن مع مجرمين فهذا مرفوض.

وأكد المسماري أنه بعد عملية تطهير طرابلس من العصابات والميليشيات سيتمكن الليبيون من إعادة عجلة العملية السياسية حسب المعايير الدولية المتعارف عليها و”سنؤمن حواراً سياسياً لكافة الليبيين وتأمين انتخابات لليبيين وسنفرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي وهذا يتطلب استمرار المعركة والقضاء على الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تستنزف مقدرات وثروات الشعب الليبي”.

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