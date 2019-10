«الشؤون الاجتماعية» بالمؤقتة تُناقش أزمة السيول المتوقعة في غات

المتوسط:

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة الدكتورة “فتحية علي حامد” الثلاثاء بمقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي المكلف بمتابعة الإجراءات الخدمية بالمجلس التسييري لبلدية غات “محمد إبراهيم ماخي”.

وبحثت الوزيرة سبل تفعيل مكتب الشؤون الاجتماعية ببلدية غات وتكليف مدير لها بالإضافة إلى إنهاء أزمة السيول المتوقعة خلال الفترة القادمة وعمل سدود لتغيير مسارها قبل حلول فصل الشتاء.

