شركة كونوكو فيليبس تستثني ليبيا من هبوط أرباحها

استثنت شركة كونوكو فيليبس، فرعها في ليبيا من الهبوط في الأرباح الفصلية.

وأوضحت الشركة أن إجمالي إنتاج الشركة، زاد باستثناء ليبيا، ليصل إلى 98 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا إلى 1.322 مليون برميل يوميا.

وأشارت الشركة إلى هبوط الأرباح الفصلية 43 في المائة، بسبب تراجع أسعار النفط وارتفاع تكاليف التنقيب.

وأعلنت أكبر شركة مستقلة في العالم لإنتاج النفط والغاز عن صافي ربح قدره 3.1 مليار دولار أو 2.47 دولار للسهم في الربع الثالث المنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) مقارنة بـ1.9 مليار دولار أو 1.59 دولار للسهم قبل عام، حين أعلنت الشركة عن مكسب من بيع أصولها البريطانية.

