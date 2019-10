«معيتيق» يبحث مع «البرهان» أوجه التعاون المشترك

المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، والوفد المرافق له بالقصر الرئاسي بمدينة الخرطوم أمس الثلاثاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن”.

وتناول الاجتماع العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، كما تم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني لصد العدوان على العاصمة طرابلس.

وأكد معيتيق، بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني دائما يبحث عن الحلول السياسية للمحافظة على أرواح الليبيين إلا أن استهداف المستشفيات ومقرات الأطفال لايمكن أن يؤدي إلى نتيجة، وأن حكومة الوفاق تعمل لبناء دولة المؤسسات وحماية المدنيين.

بدوره أكد رئيس المجلس السيادي السوداني دعم السودان للشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني.

