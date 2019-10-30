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المسماري: القوات المسلحة ستؤمن حوارا سياسيا وانتخابات لكافة الليبيين

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إنه بعد عملية تطهير طرابلس سيتمكن الليبيون من إعادة عجلة العملية السياسية، حسب المعايير الدولية المتعارف عليها.

وأضاف المسماري أن القوات المسلحة ستؤمن حوارا سياسيا وانتخابات لكافة الليبيين، وستفرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي، وأن هذا يتطلب استمرار المعركة والقضاء على الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تستنزف مقدرات وثروات الشعب.

اللواء المسماري أكد في تصريح لصحيفة الاتحاد، أن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة نحو طرابلس، وأن أي حديث عن وقف إطلاق النار قد فات أوانه، موضحا أن ذلك لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية وميليشيات لا تعترف بالمبادئ الوطنية والقانون الدولي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • باهى ..اى مبادرة دولية واقعية لحل المشكلة الليبية يجب ان تتضمن البنود الاساسية :-
    1- ان نعود لما قبل اتفاق الصخيرات منتهى الصلاحية وسقط باستقالة نصف اعداء المجلس الرئاسى وعدم حصول حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب وبالتالى يعود عقيلة صالح رئيسا مؤقتا للبلاد والقائد الاعلى للجيش الوطنى
    2- يتم حل المليشيات وتسليم اسلحتها للجيش للوطنى المكلف من مجلس النواب بقيادة المشير خليفة حفتر او يستمر الجيش فى سحقهم
    3- يقوم الرئيس عقيلة صالح بتكليف رئيس وزراء يتوافق عليه اعضاء مجلس النواب يتميز بالكفاءة والنزاهة ويجب ان تنال الحكومة ثقة من مجلس النواب فاذا لم تنال الثقة تتولى الحكومة المؤقتة التى نالت الثقة من قبل بتصريف الاعمال .
    4 – عقب تحرير البلاد من المليشيات الارهابية تتولى الحكومة الاعداد للاستفتاء على الدستور الذى يوافق عليه اغلبية النواب وتجرى انتخابات برلمانية ورئاسية خلال الزمن الذى يتفق عليه مجلس النواب
    5 – حل الاحزاب الحالية ووضع قانون ينظم عمل الاحزاب مع حظر انشاء احزاب على اساس دينى او طائفى او جهوى
    6 – لكى ينجح مؤتمر برلين ينبغى دعوة اعضاء مجلس النواب الليبى بالكامل لجلسة تشاورية فى برلين لمناقشة مسودة الاتفاق ليعرض اراء النواب على الدول المشاركة فى المؤتمر حتى لا تصدر مبادرة مرفوضة مقدما
    7- بعد الوصول لاتفاقية تحظى بثقة غالبية اعضاء مجلس النواب الموجودين فى اجتماع تشاورى بالمانيا يتم عقد جلسة رسمية فى احد المدن الليبية لاصدار قرار رسمى بالموافقة على الاتفاقية
    وغير ذلك تضييع وقت فى ظل سقوط الكثير من الضحايا يوميا

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