المسماري: القوات المسلحة ستؤمن حوارا سياسيا وانتخابات لكافة الليبيين

قال الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إنه بعد عملية تطهير طرابلس سيتمكن الليبيون من إعادة عجلة العملية السياسية، حسب المعايير الدولية المتعارف عليها.

وأضاف المسماري أن القوات المسلحة ستؤمن حوارا سياسيا وانتخابات لكافة الليبيين، وستفرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي، وأن هذا يتطلب استمرار المعركة والقضاء على الميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تستنزف مقدرات وثروات الشعب.

اللواء المسماري أكد في تصريح لصحيفة الاتحاد، أن قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة نحو طرابلس، وأن أي حديث عن وقف إطلاق النار قد فات أوانه، موضحا أن ذلك لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية وميليشيات لا تعترف بالمبادئ الوطنية والقانون الدولي.

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