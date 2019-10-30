الرقابة على الأغذية يرفض شحنات “حبوب قصب” و”حليب معقم”

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفضه شحنة موردة نوع السلعة حبوب قصب علامة تجارية JUTEA.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن أسباب الرفض لوجود الحشرات على الأكياس من الخارج و بأعداد كبيرة.

وأشار إلى أن الكمية 2880 كيس، لافتا إلى أن بلد المنشأ والمُصدر الهند، ونقطة الوصول ميناء الخمس البحري.

كما أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفضه شحنة موردة نوع السلعة حليب معقم العلامة التجارية Torka.

وأفاد المركز أن أسباب الرفض لتجاوز ثلثي المدة و قرب انتهاء الصلاحية، موضحًا أن الكمية 1515 دستة.

وذكر مركز الرقابة على الأغذية الأدوية أن بلد المنشأ والمُصدر تركيا، مشيرًا إلى أن نقطة الوصول ميناء الخمس البحري.

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