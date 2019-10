«الأمم المتحدة للسكان» يصدر استراتيجية 2020 لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي

المتوسط:

يصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان استراتجية 2020 لمكافحة العنف المبني على النوع الإجتماعي في ليبيا، وبحضور 35 ممثلاً من وزارات الشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة والعدل (من الغرب والشرق) والمنظمات غيرالحكومية المحلية والدولية ووكالات الأمم المتحدة.

وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة لسكان برانجير بويلي يوسفي “يواصل الصندوق الاستثمار بكثافة لضمان تعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الإجتماعي في ليبيا، نحث ونشد علي أيادي منظمات المجتمع المدني والسلطات في الاستمرار علي العمل ونتذكر أن التنسيق الجيد يعتمد على جهودنا ومساهماتنا المتعددة القطاعات والمشتركة بين جميع الأطراف.

وتهدف هذه الورشة إلى مراجعة استراتيجية التصدي للعنف القائم علي النوع الإجتماعي لعام 2020، والتي يتم تطويرها حاليًا بالتشاور مع الجهات الفاعلة والرئيسية.

