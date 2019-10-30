فيسبوك تطلق أداة لتذكيرك بمواعيد الفحوص الطبية

أعلنت شركة فيسبوك يوم الاثنين عن إطلاق أداة جديدة الهدف منها تذكير المستخدمين بمواعيد الفحوص الطبية، وذلك في خطوة جديدة لها في مجال أدوات الرعاية الصحية الرقمية الشخصية، مستفيدةً من قاعدة المستخدمين الهائلة التي تملكها.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في منشور على مدونتها: “تطور فيسبوك منتجات وشراكات يمكنها مساعدة الناس على الوصول إلى الموارد التي تدعم صحتهم. واليوم نشاركم تحديثًا لبعض هذه الأعمال، بما في ذلك أداة جديدة للصحة الوقائية في الولايات المتحدة”.

وبدأت فيسبوك طرح أداتها الجديدة التي تُذكِّر مستخدميها في الولايات المتحدة، استنادًا إلى العوامل الديموغرافية مثل: العمر، والجنس، للحصول على فحص أو اختبار صحي.

وتأتي هذه الأداة من فيسبوك، لأن الأبحاث التي أجرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومجموعات بحثية أخرى؛ أظهرت أن ملايين الأشخاص لا يتخذون خطوات وقائية قائمة على الأدلة من أجل العناية بصحتهم، وذلك وفق ما قال (فريدي أبنوسي) – المختص في أمراض القلب، والذي يدير جهود فيسبوك الصحية.

وأوضحت فيسبوك أن أداتها الجديدة – التي أطلقت عليه اسم (الصحة الوقائية) Preventive Health – قابلة للبحث عن طريق تطبيقها الخاص بالأجهزة المحمولة. ويمكن للمستخدمين معرفة الفحوص، مثل: تصوير الثدي بالأشعة السينية، أو اختبارات الكوليسترول، الموصى بها. وسوف تدفع فيسبوك أيضًا مستخدميها على نحو استباقي للحصول على حُقن الإنفلونزا في الوقت الذي يُرجح أنها تنفع، بالإضافة إلى العثور على المواقع المجاورة، مثل: متاجر البقالة، والصيدليات حيث تتوفر هذه الحقن.

ولا يبدو أن لدى الشركة طريقة للتحقق مما إذا كان المستخدم قد حصل بالفعل على لقاح الإنفلونزا، مما يعرضه لمشكلة التذكيرات الزائدة عن الحاجة. ولكن تجنب ذلك يتطلب تكاملًا أعمق مع نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك السجلات الطبية للمرضى، وقد تجنبت فيسبوك في السابق هذا النوع من التكامل في ضوء مخاوف الخصوصية.

وتعمل الشركة مع العديد من الشركاء في عالم الصحة العامة على هذه المبادرة، بما في ذلك الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية. وقالت فيسبوك: إنها ستعمل بمرور الوقت على إضافة المزيد من المنظمات الصحية، وإتاحة الأداة في المزيد من البلدان.

يُشار إلى أن هذه الخطوة ليست أول خطوة لفيسبوك في المبادرات المتعلقة بالصحة. إذ طورت الشركة أدوات لتشجيع الناس على التبرع بالدم عندما يكون هناك نقص، وتروج للتبرع بالأعضاء عن طريق مطالبة المستخدمين بمشاركة حالتهم.

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