بعد موجة الانتقاد.. عبدالجليل يطالب مراقبي التعليم بتزويده ببيانات الموظفين الواردة أسمائهم بالقرار 1127

طرابلس-العنوان

خاطب وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل يوم الثلاثاء مراقبي التعليم بالبلديات التابعة للوزارة بشأن تزويد الوزارة ببيانات الموظفين الوارد اسمائهم بالقرار (1127) والذين هم منتظمين في عملهم وداخل الملاك الوظيفي في أجل أقصاه اليوم الأربعاء.

ودعا عبدالجليل مراقبي التعليم بطمأنة كل الوارد أسمائهم في القرار بأنه لن يتم إيقاف مرتباتهم إلى حين انتهاء الأجل المشار إليه.

ويأتي هذا الخطاب بعد موجة الانتقادات ضد قرار الوزير ووصفه بعدم الدقة والموضوعية، حيث تبين تكرار بعض الأسماء في القرار وشموله لمعلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين.

كما تضمن القرار أسماء بعض المدرسين ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية