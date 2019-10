وزير خارجية مصر: ندعم إجراء انتخابات في ليبيا لتحقيق الاستقرار

المتوسط:

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده تدعم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا لتحقيق الاستقرار وضمان وحدة وسيادة الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة مع نظيره الألماني، هايكو ماس، حيث أكد شكري، على أهمية استعادة ليبيا لاستقرارها ومؤسساتها، وعودتها دولة مؤثرة في الإطار الإقليمي.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استقبل الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، هايكو ماس، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة.

