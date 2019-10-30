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برلماني: «المشري» غير قادر على تطبيق أي مبادرات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

انتقد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، المبادرة التي طرحها رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، مشيرا إلى أنها لا تشتمل أي ضمانات للتنفيذ.

وأضاف السعيدي، أن المشري غير قادر على تطبيق أي مبادرات في حالة كانت نتائجها مُخالفة لمِصلحة تياره، في إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح السعيدي، أن مجلس النواب لا يثق في مبادرات المشري، معتبرا أنه ومن معه غير صادقين، مذكرا بانسحابهم في المبادرات السابقة.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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