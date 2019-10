المتوسط:

قامت بلدية المنشية الجميل بافتتاح مركز إيواء للنازحين متكامل من توفير مواد غذائية وحرس خارجي من رجال الشرطة.

وأعلنت بلدية المنشية الجميل عن افتتاح مركز الإيواء لضيوف البلدية، كما أنها خصصت أرقامًا للتواصل مع رئيس لجنة أزمة النازحين لبلدية المنشية الجميل.

