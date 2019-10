المتوسط:

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، في العاصمة السودانية الخرطوم، اجتماعًا مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حميدان ديلو، برفقة وزير الخارجية.

وأكد الاجتماع، على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين في شتى المجالات، والتأكيد على أن أمن دولة ليبيا من أمن دولة السودان وحماية الحدود، وأنَّ التعاون الأمني هو من أولويات المرحلة.

وأشاد معيتيق، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بدور حكومة الوفاق بمحاربة الإرهاب، و القضاء على داعش بمدينة سرت، مؤكدا بأن السودان ومجلس السيادة لن يدخر جهداً للعمل على إنهاء المواجهات العسكرية ودعم حكومة الوفاق في محاربة الإرهاب، وتطلعه لبناء علاقة متميزة مع حكومة الوفاق والشعب الليبي.

The post تفاصيل لقاء «معيتيق» بـ النائب الأول لرئيس مجلس الانتقالي السوداني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية